台南市前議長李全教以無黨籍身份參選台南市第四選區立委，李在臉書發文表示，自己獲得民眾黨主席柯文哲全力支持，引發關注。柯文哲今天表示，「她既不是代表民眾黨台南市黨部主委，當然更不代表中央黨部，也更不代表柯文哲主席。」離選舉還有4個月，根本還沒進入討論程序，現在也沒說一定要支持誰，沒有這種事。

針對民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦與李全教合照，是否代表民眾黨也支持李全教？柯文哲今天在醫療政策發表會回應，自己昨天還特別去查證，因為蔡宛秦去人家造勢場合，是以個人身份參加，且沒有穿制服，「她既不是代表民眾黨台南市黨部主委，當然更不代表中央黨部，也更不代表柯文哲主席。」

柯文哲說，自己大約2個月前到台南跑基層時，有人帶他到博物館，有遇到李全教，聽說博物館是李經營的，自己見過李全教，但民眾黨在區域立委提名不多，如果有提名自己的人，當然會支持自己提名人選，但如果沒有提名，那內部也會討論比較傾向支持誰，因為離選舉還有4個月，根本還沒進入討論程序，現在也沒說一定要支持誰，沒有這種事。