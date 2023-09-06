台北市中山國中地下停車場設有288席汽車停車位，可協助社區鄰里交通改善，淨空周邊圍牆外圍人行道，並將原周邊汽車格改成機車格以做平衡。（劉彥宜攝）

台北市政府力推EOD，松山區中山國中地下停車場歷經5年施工，於6日開始試營運，至30日止開放免費停車，上下學時段更有30分鐘臨停服務。台北市停管處表示，停車場設有288席汽車停車位，可協助社區鄰里交通改善，淨空周邊圍牆外圍人行道，並將原周邊汽車格改成機車格以做平衡。

台北市政府副祕書長王秋冬指出，中山國中停車場與綜合大樓新建工程於2018年8月開工，綜合大樓完工後持續闢建停車場，歷時5年，於2023年8月完工，今起至9月30日開放試營運，期間供民眾免費使用。

他說，停車場設288席汽車位，並建置有車位在席偵測、智慧進出等各項智慧化的停車管理設備功能，提供民眾綠能、安全、智慧及E化的停車場所，並為體恤計程車司機辛苦，提供計程車全天1小時優惠、中午時段2小時優惠；家長接送學生上、下學時段，則有臨時停車30分鐘免費服務，減少周邊道路阻塞，促進學童安全。

停管處副處長張建華說，停車場設有288格汽車車位，總經費8億元多，停車場經費4.7億元，可收納周邊路邊停車，協助社區鄰里交通改善，讓學童行走更安全舒適，淨空周邊圍牆外圍人行道，並將原周邊汽車格改成機車格以做平衡，之後還有新和國小、景美女中停車場年底啟用，內湖國中、大安國中等則在興建中。

停管處正工程司李杰儒說明，10月起費率為小型車計時收費30元，全日月票5750元。並為回饋周邊，松山區民有里里民，小型車全日月票7折優惠，為4025元，出入口周邊服務半徑300公尺內的民福里、江山里、江寧里和下埤民眾，則享小型車全日月票8折優惠，為4600元。

中山國中校長吳明峰補充，學校連續12年額滿，就學停車有剛性需求，恰巧搭配EOD政策重新規劃整理校地，建288席汽車停車位，學校與社區共同發展、共榮共好，居民對於附近交通、操場整潔進行協助，成為孩童的榜樣，實踐「社區帶大的孩子」。