桃園市庇護工場目前共有21處，中秋節將至，許多庇護工場推出中秋禮盒，前2年因為疫情影響，銷售狀況慘淡。樂桃桃咖啡簡餐坊輔導18名精障學員，疫情時受到重創，去年營業額較前年成長4.5倍，銷售狀況已經回溫，今年更推出低糖、低油的健康月餅。

位於桃園療養院內的樂桃桃咖啡簡餐坊，主打健康餐盒、烘焙點心、養生飲品等，自民國2007年開辦至今，庇護工場為精障者提供機會，讓他們能有平台可以大展才華，目前同時輔導18名庇護員工，相當於幫助了18個家庭，協助精障者轉變為生產者角色，今年更是推出低糖、低油配方的健康月餅。

桃療社區精神科主任田心喬指出，前2年受到疫情影響，樂桃桃咖啡簡餐坊營業額急劇下降約7成，面臨前所未有的挑戰，不過團隊並未因此而屈服，反到轉變思維、展開創新變革，如透過設立戶外貨櫃屋櫃台，將服務範圍擴展到桃園療養院之外，進一步拉近了與鄰近鄉里的關係。

田心喬說，這2年以來，樂桃桃庇護工場積極尋求與各公私立單位的合作，也獲得各單位的青睞，包括總統府、勞動局等局處都有訂購，並持續替我們大力推廣，讓我們有更多的訂單機會，樂桃桃咖啡簡餐坊去年的營業額比前年成長4.5倍，與疫情前的營業額相比也增加了2成以上，這是整個團隊及外部支持者努力的成果。

樂桃桃庇護工場督導、職能治療師劉光庭分享庇護員工的心得，他表示，小美（化名）到庇護工場已有2年，剛開始什麼都不會，透過專業烘焙老師急就服員的協助，目前已經可以獨當一面完成蛋黃酥製作，小美曾興奮的向他說「老師，我已經學會做蛋黃酥了，今年可以幫忙中秋節訂單趕貨了」。

劉光庭直呼，庇護員工們就像1株幼苗，雖然成長緩慢，但只要細心照顧，仍舊可以看到他們進步，而如今的庇護工場不僅僅是長期收容的場所，更是訓練庇護員工成長茁壯的單位，樂桃桃將繼續為精障者提供展現自己價值的平台。