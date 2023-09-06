因應中秋送禮，台中市花卉批發市場推出多款「花好月圓組合盆栽」。（馮惠宜攝）

搶進中秋送禮市場，台中市花卉批發市場聯合10家店家推出「花好月圓組合盆栽」，以討喜的蝴蝶蘭、多肉植物、觀葉植物組成，不但好照顧還能客製化、專車配送；台中市農業局專員黃育珍說，中秋除了烤肉聚餐，歡迎民眾到花卉批發市場，感受花藝之美。

台中市花卉批發市場理事主席林坤田表示，花卉批發市場有31家店家，此次集結名人花坊、石素銀花坊、花露花卉、台光、御華坊、.綠洲、千庭、大菩提、芙蘿菈、中原等10家花店推出「花好月圓組合盆栽」計畫。

業者熱烈響應，紛紛發揮巧思以討喜的蝴蝶蘭、可愛的多肉植物、美麗的觀葉植物組成盆栽禮盒，更有人把柚子當成素材融入盆中，增添節慶氛圍。

其中芙蘿菈花店推出有兔子造型裝飾的多肉植物禮盒，時尚又療育，相當吸睛。名人花坊指出，現在流行客製化，有企業老闆選用康乃馨、牡丹菊等進口花材，搭配本地花材和文旦，不但應景，更是大氣亮麗，這樣的中秋盆花，絕對和一般的中秋禮盒不同。

林坤田也說，過去春節、情人節、端午以及中秋節都是花卉市場旺季，近年多肉植物興起，讓喜好養蒔花卉的年齡層再下修，中秋祝福結合植物的綠色力量，保鮮期更長。