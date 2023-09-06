最近有網友在網路社群平台募款，稱救了流浪貓還公布高達17萬的收據，沒想到被發現是篡改，院方得知後願意給飼主一個機會，要求道歉改文並跟網友解釋清楚，避免遭誤會收費高，強調醫院若名譽遭受無端損害，將保留法律追訴權。

院方得知後願意給飼主一個機會，要求道歉改文並跟網友解釋清楚，避免遭誤會收費高，強調醫院若名譽遭受無端損害，將保留法律追訴權。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

事後該名網友在IG道歉稱，她是要「義賣」不是「募款」，引來大批網友撻伐，認為她根本濫用愛心。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

網友不領情，認為募款人根本在辯解，希望醫院要提告給募款人一個教訓。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

該名募款人在社群平台IG貼文指出，有1隻名為「屁屁」的浪貓，是她今年在台北某處撿到，當時還下著大雨，被她在輪胎底下遇見，當時屁屁體力非常差，食慾不振，從撿回來到現在目前約5個月大，體重才僅1.3公斤，可憐的模樣令網友憐惜。

募款人還稱，因為屁屁罹患貓腹膜炎，因為用藥稀少，導致醫藥費竟達17萬1300元，不過因為她能力有限，已經想盡辦法籌錢，但高額的醫藥費她真的無法負擔，因此才發起募款，但強調會回報由她加持過的水晶招財招桃花法寶做回饋。

不過事後該名網友在IG道歉稱，她是要「義賣」不是「募款」，引來大批網友撻伐，認為她根本濫用愛心，看到醫院提供的原始收據更是要吐血，藥費原價4500元被更改成8萬4500元、生化檢驗2000元被更改為5萬2000元等等，讓原本只要1萬4750元的收據，硬是變成17萬1300元，價差11倍。

對此快樂寵物醫院指出，整張收據只有日期是對的，這名募款人日前帶著布偶貓到醫院住院，也不是浪貓，當下得知後立即撥打電話給這名募款人，要求要求道歉改文並跟網友解釋清楚，念在其年紀還小，因此想給她一次機會，不過強調若因此是讓醫院名譽受損，將保留法律追訴權。