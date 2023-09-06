台中市政府9月15日起加贈志願役男迷彩電子錶。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府在義務役各梯次入營當日會致贈具有鬧鈴及防水等功能的迷彩電子錶，受到役男歡迎。民政局長吳世瑋表示，超酷炫的「台中限定」迷彩錶曝光後，民眾詢問度相當高，原只贈送義務役男，市長盧秀燕為感謝現役軍人保家衛國的辛勞，9月15日起再加碼贈送台中市籍志願役現役官兵。

吳世瑋指出，目前台中市籍志願役現役官兵逾8300名，並在全國各級駐軍單位戮力堅守崗位，保障全體國民的生命安全，讓民眾安居樂業，感謝大家日以繼夜的無私奉獻，自9月15日起至12月31日止，設籍台中市的志願役現役軍人，都可領取迷彩電子錶1只，並依照陸海空三軍不同軍種，提供不同迷彩花色電子錶，陸軍送綠色迷彩、海軍送卡其色迷彩，空軍則送藍色迷彩。

吳世瑋提到，台中市服務役男人數高居全國第二，盧市長相當關心役男在營生活，精心挑選台中役男限定入伍禮，同時有感於志願役長年的國軍弟兄捍衛國土安全，讓市民免於戰爭的恐懼、安居台中，期盼藉由此份禮物向所有國軍弟兄姊妹致上最高敬意。

民政局說明，迷彩電子錶9月15日起按軍種開放領取，陸軍請至台中市各區公所人文課領取；海軍及空軍請至台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心23號民政戶政櫃台領取。本人領取時，請憑國民身分證及軍人身分證；家人眷屬代領者，則需攜帶軍人本人國民身分證、軍人身分證、代領人身分證及軍人眷屬補給證，相關資訊可至民政局官網查詢。