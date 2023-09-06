進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」的質疑，農業部長陳吉仲今（6）日召開記者會，公開與超思的合約。農產運銷專家林裕紘也在臉書粉專「Linbay好油」指出，農業部「連合約都好像是假的？」超思3月2日才申請復業，卻能與畜產會簽訂它復業以前，從3月1日開始將近五億元的供應合約。

Linbay好油表示，農委會證實了付款的金流方式，甲方是中央畜產會，乙方是協助進口的廠商，所以只要超思取得巴西端的報價文件，把這個文件給畜產會，畜產會就付款，超思就可以把錢付給巴西，把錢留著繳保證金清關，然後把匯款證明給畜產會，證明他付了錢。

Linbay好油指出，所以「畜產會還沒進行驗收就付款了」，而這樣的金流方式，超思資本再小也沒問題，因為他先報價，貨未到就收錢了。

Linbay好油提到，「政府過去的委託採購都是以標案押標的模式進行，投標者需要有資本保證還需要額外的押標金。而這個合約是保障乙方不保障甲方的合約，未驗貨就先付款，這樣符合政府採購的原則跟程序嗎？」

此外，Linbay好油也質疑，「還有怎麼連合約都好像是假的？超思3月2號才申請復業，一個休業的公司，可以跟畜產會簽訂一個他復業以前從3月1日開始將近5億的供應合約，真香。

據農業部長陳吉仲今在記者會公布的合約重點之一，「合約載明報關作業費用包含關稅、報關、報驗、內陸運輸等費用採實支實付，業者先付款後提送付款證明給畜產會才能請款」。