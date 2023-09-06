金塊小前鋒麥克波特（Michael Porter Jr.）受邀訪台，展開4天3夜的行程。本季隨著球隊風光奪冠，但麥克波特職業生涯相當不順遂，邁入NBA第5年的他一共進行2次重大手術，25歲的麥克波特一度被認為可能將淡出聯盟。

天賦異稟的麥克波特在高中就展現絕佳身體素質，經常在比賽中上演爆扣戲碼，但真正讓麥克波特名滿全美的時刻是他轉學到Nathan Hale高中，成為前拓荒者名將羅伊（Brandon Roy）的得意門生，高四這年麥克波特單季狂拿36.2分、13.6籃板，帶領球隊以全勝之姿拿下州冠軍。2017年《ESPN》針對高中應屆畢業生進行全美排名，麥克波特被列為榜單第2，僅次於Sierra Canyon高中的巴格利（Marvin Bagley III）。

畢業後麥克波特選擇留守家鄉，效力NCAA傳統強校密蘇里大學，不料就在大學生涯第一場比賽，麥克波特的籃球生涯遭逢巨大轉變，出賽不到5分鐘提前退場，隨後檢查出患有椎間盤突出的傷勢，便因接受手術休養，該年麥克波特只打3場比賽，場均只有10分、6.7籃板，儘管樣本數不足，麥克波特仍執意參加2018年選秀。

麥克波特被譽為是杜蘭特（Kevin Durant）和保羅喬治（Paul George）的綜合體，很多人認為他不是狀元就是榜眼籤的選擇，但腰部的重創讓許多NBA球隊對他失去信心，麥克波特選秀順位一路下跌，就在即將滑出樂透區之際，手握第14號籤的金塊選擇賭一把將他帶回，果然就在新秀賽季，麥克波特就因背部手術整季報銷，當時也出現不少質疑金塊的聲浪。

復出後麥克波特勤加磨練外線，生涯前兩年三分球命中率都超過4成，很快坐上金塊先發小前鋒位置，金塊看上麥克波特無窮潛力，2021年夏天和他完成5年1.79億美元頂薪續約，不料背部傷勢再次找上麥克波特，而且還牽涉到嚴重的神經問題，2021-22賽季只打了9場便再度報銷，很多人擔心麥克波特步上師父羅伊的後塵，從此離開NBA。

麥克波特以付出超越常人的努力回報金塊，不但重新回到賽場，也維持過往火力輸出，成為約基奇（Nikola Jokic）身邊最可靠的禁衛軍，如今麥克波特已經品嘗過總冠軍的甜頭，也獲得了大合約的肯定，麥克波特也選擇放下釋懷，他對《Bleacher Report》說，「如果我沒受傷，可能會在第一或第二順位被選進，但在那種情況下，我可能也不會有冠軍戒指。也許事情沒有按照我們所想像的方式進行，不過你可以回顧那些美好的往事，雖然我遭遇了傷痛，但如果沒有這些經歷，就不會有現在的一切。」