中秋節將至，縣長鍾東錦6日下午參訪西湖鄉多多龍有機農場，透過臉書直播，體驗採文旦及柚子蜂蜜DIY的樂趣，並大力推薦苗縣生產的文旦柚在縣府及農會輔導下，皆須通過多項有機無毒檢測，讓消費者買得安心、吃得放心，歡迎全國民眾採購做為中秋賀禮。

西湖鄉是西部地區文旦柚的重要產區，坐落該鄉湖東休閒農業區內的多多龍有機農場，由張家榮兄弟齊心聯手打造，重視自然生態環境，秉持有機耕作的理念，四季生產不同作物，如桶柑、砂糖橘、茂谷柑、晶圓梨、文旦、西施柚、白柚，還有香檸、四季檸檬等，園區還自行研發多種加工商品，設計一系列生態體驗活動，從採果、DIY手作，到品嚐在地風味餐點，提供遊客體驗田野風光。

縣長鍾東錦今天會同縣議員黎尚安、徐筱菁、黃芳椿、羅貴星、西湖鄉長高阿賜、西湖鄉農會理事長李朝國等人，在多多龍有機農場透過臉書直播，體驗採收文旦及柚子蜂蜜醋DIY的樂趣，行銷在地特色農作物文旦柚及客庄風情。

鍾東錦大力讚賞在地嚴選好柚，自產自銷品質保證，甜中帶酸的好滋味更是中秋佳節不可錯過的風味，近幾年縣府積極推動農產有機友善及產銷履歷認證，今天參訪的多多龍有機農場，呈現在地農場的努力與創意，除新鮮的當季農產，也提供農事體驗及特色DIY，展現苗栗農業新實力。

鍾東錦說，秋天是生產柚子的季節，24節氣的「白露」前後10天是採收文旦最適當的時機，這段時間恰巧是中秋時分，文旦也成為中秋節最應景的水果，西湖鄉連續14年獲得全國環保評比冠軍的環保之鄉，地理氣候適合栽植文旦，是苗縣種植文旦柚最多的地區，每一顆文旦都是果農用心栽培出來的成果。

他表示，苗栗縣文旦皮薄、果肉細緻、多汁，總種植面積約419公頃，西湖鄉、三灣鄉、頭份市、通霄鎮是主要產區，年產值約3億元，是苗縣重要的經濟作物，在縣府及農會輔導下，出產前都須通過多項無毒有機檢測，讓消費者買得安心，吃得放心，歡迎全國民眾多多採購做為中秋節賀禮。