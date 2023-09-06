鼓勵青年朋友多元學習，新北市青年局9月共推出4場課程。（新北市青年局提供）

鼓勵青年朋友多元學習，新北市青年局9月共推出4場課程，包括「XR 元宇宙登陸指南」、「前進元宇宙：沉浸體驗與虛實整合的新型態」、「沉浸體驗與虛實整合的實際應用」，另還有討論智慧城市 AIoT 的講座「科技賦能城市轉型」。歡迎有興趣的民眾預約報名。

青年局表示，XR（延展實境）包含了AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境），隨著世界各科技大廠量產穿戴式眼鏡，XR已然形成多媒體應用領域的重要產業趨勢。

9月「數位科技趨勢講座」首場訂於14日下午3時於新北市青職基地，邀請宇萌數位科技執行長白璧珍帶來的「下一秒製造所：XR元宇宙登陸指南」講座，分享 XR 產業的全球趨勢，包括媒體、教育、汽車、航太及觀光等產業的數位轉型。白璧珍表示：「元宇宙有趣的地方，是你只要想到一個可能，都有辦法實踐。」因此，要想在未來取得成功，青年就必須掌握XR科技。

青年局長邱兆梅表示，科技時代瞬息萬變，像AI、XR這樣的新科技不斷湧現，因此青年局舉辦各種數位科技趨勢講座，協助青年補充在學校來不及獲得的職業知識與工具。她表示：「本系列講座涵蓋了最新的 AI工具、XR的理論和實作體驗，鼓勵想從事多媒體產業、內容產業的青年朋友前來探索與了解。各場講座皆為免費報名，將會延續至11月，請有興趣的民眾千萬別錯過！」

詳情請至新北市青年局的臉書和 IG網站查詢。