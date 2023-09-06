金門古蹟「雙喜樓」不敵海葵颱風帶來的暴雨侵襲而倒塌。（于家麒攝）

颱風過後金門連日來下起間歇性大雨，位於東村的縣定百年古蹟「雙喜樓」不敵暴雨侵襲，今（6）日上午9點左右牆面應聲崩塌，且險波及鄰近民宅。附近居民表示，雙喜樓年久失修，很多結構都已出現裂痕，颱風來襲前已打過10幾通電話向1999反應，但都未見處理，如今古蹟倒了實為可惜，也幸好無人受傷未釀憾事。

文化局指出，縣定古蹟東村呂朝怡洋樓(別名：東村雙喜樓 ) ，因年久失修，近日颱風接連的來襲，遭連日大雨衝擊之下，導致牆體倒塌，該局於今日上午接獲通報後，鑑於影響附近居民的安危之虞，清理作業刻不容緩，下午請廠商進行緊急清理，後續將與文化部文化資產局及縣定古蹟管理人討論未來相關事宜。

據了解，位於金湖鎮東村的呂朝怡洋樓，建築格局為單幢洋樓，最大特色為建物2樓正立面中央為拱門，門左右兩旁窗戶以紅磚砌出「囍」字，因此也被稱為「東村雙喜樓」。其建築形式參考新加波南洋航運等歷史情境，具言說特殊性，其建築形式、雙喜窗、中拱門等均極具藝術保存價值；且該洋樓格局雖小，但較洋式風格，空間次序仍維持漢式三開間，應是當時匠人已熟悉之作法，是早期洋樓之重要案例。

文化局說明，去年六月因梅雨不斷造成「雙喜洋樓」部分屋頂塌陷，該局曾會同委員曾逸仁、技師趙守忠、金湖鎮公所建設課、蓮庵里長呂永林及相關單位前往會勘先行補強。但因洋檈正立面有植物竄生、立面泥塑多數損壞，部分已嚴重損毀，特別是屋頂塌陷，讓許多民眾看了覺得相當惋惜。

文化局補充，5月期間請建築結構專家蒞金現勘後，提送中央申請爭取補助經費加固，然而在近日颱風接連的來襲，遭連日大雨衝擊之下，又導致牆體倒塌，文化局接獲通報後，鑑於會影響附近居民的安危之虞， 今日下午請廠商進行緊急清理，後續將與文化部文化資產局及縣定古蹟管理人討論未來相關事宜。

東村呂姓居民表示，其實「雙喜洋樓」多處建築結構早已出現裂痕，就是怕海葵颱風來襲會被吹垮，已打了10幾通電話向1999反應，但都還沒看到有人來處理；沒想到連日的大雨讓它吃水太多，今天上午突然倒塌，只剩L型的斷垣殘壁，真的很可惜。一旁住護也差點遭殃被倒牆波及，還好沒人受傷也算不幸中的大幸了。