台中市豐原區一名婦產科64歲王姓醫師，因苗栗卓蘭地區診所醫師人手不足，昨天（5日）開車要前去支援，因不熟悉路況且又下著大雨，誤信導航指示，不慎將轎車駛入偏僻山間小路，最後車輪陷入他人果園的山溝動彈不得，只好向警方報案求助。

東勢分局石城派出所副所長林慶忠、警員何明書獲報，在漆黑山區中搜尋確切地點，所幸順利尋獲即刻救援，王醫師對警方協助感謝萬分。

據了解，昨晚7時許，石城派出所接獲民眾來電報案，表示其車輛爆胎卡在東勢區石嵙山的小路中進對兩難，又下著磅礡大雨。

石城所副所長林慶忠先確認王醫師所在位置後，立刻前往受困地點，因道路救援無法開進山間小路，員警先以巡邏車將醫生護送下山，由其診所同事協助返程。王醫師對於員警熱心協助之舉，再三向警方表示感謝之意。

東勢分局石城派出所所長蔡勝義表示，東勢山區路況複雜且訊號不佳，不熟悉路況一定要小心駕駛!若不幸受困山區時，請不要驚慌，盡快找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標，並連絡警方，以利警方迅速到場救援。