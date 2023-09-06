高姓男子今年1月去巨城百貨的湯姆熊歡樂世界，撿到一張他人遺失的VIP CARD，發現裡面存有2萬6000多張彩票，心懷貪念的高男不顧曾有侵占前科，竟把彩票拿去兌換禮品，失主因前往湯姆熊補發VIP CARD，發現彩票竟大幅短少，報警後抓獲高男，新竹地院依侵占遺失物罪判處1萬元、緩刑2年，還要做社區勞動服務以及上法治教育課程。

高男在今年初前往巨城百貨時，在湯姆熊歡樂世界撿到劉男遺失的VIP CARD，發現裡面存有2萬6000多張彩票，不顧曾經犯下侵占失竊物罪嫌的高男，拿著卡片去兌換各種禮品，包括眼部按摩器、吹風機、餐盤、電火鍋、煮藝鍋以及美食鍋，似乎對鍋類情有獨鍾。

失主劉男發現VIP CARD遺失後，前往湯姆熊補發，卻發現裡面竟然只剩下2000多張，因而報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，才發現是高男撿走。

新竹地院法官發現，高男在11年前就因侵占遺失物等案遭緩起訴處分1年，並應立悔過書及向指定公益團體支付5萬元，竟然不知警惕，再次侵占他人遺失物，顯然法治觀念不足。

未免高男再犯，新竹地院依據侵占遺失物罪判處1萬元，判決確定後6個月內向公庫支付2萬元，並到檢察官指定機構或團體，提供40小時義務勞務並接受法治教育課程2次。