臺企銀2023年上半年合併淨收益159億元，年增23.01％、創同期新高。提存前稅前淨利82.63億元、年增36.87％，配合提存費用年減14.09％，使稅後淨利62.02億元，年增達49.07％、亦創同期新高，每股盈餘（EPS）0.77元。

臺企銀表示，今年持續調整收益結構，側重無風險的恆常性手續費收入，上半年手續費淨收益22.83億元，年增7.94％、創同期新高，其中約15.31億元來自財富管理手續費挹注。利息淨收益94.64億元、年減1.77％，仍創同期次高。

財務操作方面，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，臺企銀受惠換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元、年增達近3.98倍。同時，考量資本適足率對放款量能影響，以挹注盈餘為主，在資產品質可控範圍內加速資本累積。

截至6月底，臺企銀各項資本適足比率皆有改善，資本適足率提升至13.33％、第一類資本比率提升至9.67、普通股權益比率提升至8.28％。資產品質方面，逾放比續降至0.18％、備抵呆帳覆蓋率升至700.86％，皆優於去年底及去年同期。

中國大陸暴險部分，臺企銀截至6月底法定暴險為112.93億元、年減115.18億元，占上年度決算後淨值10.93％。展望後市，考量中國大陸經濟發展仍具高度不確定性，中國大陸分行經營策略仍維持審慎保守的發展方式。

金融資產評價部分，隨著升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩，截至7月底，臺企銀透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的金融資產損益已轉虧為盈，使其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘，於未來年度發放。

展望下半年，臺企銀發言人陳紹晃表示，臺企銀將延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略拓展業務，利用承作風險權數較低業務，如個人自住的房貸業務，並善用中小企業信保基金保證機制承作中小企業放款，以提升授信資產品質及資本適足率。

海外業務方面，考量今年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，臺企銀將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。