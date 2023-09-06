雲林縣口湖鄉清潔隊前往外傘頂洲淨灘，維護轄區環境清潔。（口湖鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

外傘頂洲為台灣最大離岸沙洲，原本位處雲林縣口湖鄉外海，後逐年朝西南方漂移，目前沙洲已漂至嘉義縣外海，但行政管轄權仍劃屬雲林縣口湖鄉，6日口湖鄉公所40餘名清潔隊員登洲淨灘，鄉長李龍飛表示目前外傘頂洲的高腳屋還懸掛口湖鄉門牌，為維護轄區環境清潔，特別派員前往淨灘。

「會移動的沙洲」外傘頂洲，根據文獻資料記載，是於1952年由雲嘉2縣共同商議，達成「外傘頂洲行政區域劃分會議紀錄」，行政管轄權歸雲林縣，去年9月嘉義縣政府於內政部營建署國土計畫會議中，提議將外傘頂洲納入嘉義縣轄區範圍，一度成為雲林縣長選戰攻防議題。

口湖鄉長李龍飛表示，2000年10月，雲林縣政府為宣示外傘頂洲主權，派人前往掛牌，為沙洲唯一住戶口湖蘇姓鄉民的木頭高腳屋，掛上「口湖鄉蚶仔寮126之101號」門牌，雖然外傘頂洲目前已漂至嘉義縣外海，但行政管轄權仍屬口湖鄉，為維護轄區環境清潔，特別派清潔隊員前往淨灘。

李龍飛說，此次淨灘活動，也有宣示行政權的意思，提醒大家外傘頂洲是口湖鄉土地，同時希望相關單位能設法開發利用，例如開發漁場、發展觀光休閒漁業，不要讓廣大國土長期閒置。另外，外傘頂洲因濁水溪沙源減少，面積愈來愈小，有賴相關單位設法因應，以免成為「消失的國土」。

口湖漁民認為，外傘頂洲約近百公頃，面積廣大，久未開發相當可惜，其實可以作為風力發電或太陽能發電場域，另外，沙洲上有大量野生文蛤，周邊有吊蚵與漁場，若規畫垂釣、挖文蛤與採蚵行程，配合定沙工程復育沙洲植物，將可形成1處極具特色的旅遊景點。