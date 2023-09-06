當紅炸子雞復華台灣科技優息(00929)，今(9/6)日再度橫掃市場，爆出26多萬張大量，創下掛牌以來最高水準，遙遙領先本月份也要配息的群益台灣精選高息(00919)，以及國泰永續高股息(00878)。同時距6/9掛牌不到三個月的時間，今日(9/6)規模也突破500億元大關，可望達到530億，規模成長速度改寫ETF新紀錄。

資料來源：臺灣證券交易所 2023/09/06

台股首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)，官網公告第3次月配息金額！9月每受益權單位預估配發0.11元，以評價日8/31淨值16.81元計算，預估單次現金殖利率約0.65%、年化殖利率約7.85%。事實上，00929掛牌不到3個月規模已突破460億元(截至9/4)，堪稱目前市場上當紅炸子雞，主因除了優質的月配息政策展現滿滿誠意，其8月間逆勢上漲的報酬表現更是讓投資人津津樂道。

《00929台股原型ETF商品 含息績效冠軍！》

00929之所以穩坐高股息人氣王寶座，離不開高配息且穩健因素，連續7月及8月的每單位配息金額皆落在0.11元，換算年化配息率均達8%左右，這回官方公告9月仍是配發0.11元，等於投資人可以連三次領息約8%的年化配息率。

就績效表現來看(下圖)，台股7月31日高點滑落後進入震盪修正，高股息ETF只有4檔正報酬，而00929卻能在大盤回檔重整時，含息報酬率近2%，拿下8月純台股原型ETF榜首，績效不輸涵蓋金融、傳產、科技等多元布局的商品。

資料來源：cmoney 2023/9/1

《00929奪月申購冠軍 居全ETF市場冠軍》

00929自今年6月掛牌以來，熱度持續延燒，以今年高股息ETF新增股東人數共計65多萬人來看，00929就貢獻約16多萬人，可以說每四人當中就有一人購買00929。 若以8月規模增加數據來看(下圖)，台股高股息ETF中00929更以單月規模增加233億元稱霸群雄。

資料來源：cmoney 2023/9/1

《00929規模膨脹速度快 受益人數成長奪冠》

00929除規模不到三個月突飛猛進突破460億元外，連續三次配息都喊出每單位0.11元，還能逆勢抗跌，因而大量吸引資金引入，受益人數8月已增至24.1萬人(截至9/4)，較6/9成立之初時成長13.5倍，堪稱為今年新成立ETF規模及受益人數成長雙冠王。

《00929受官股青睞 掛牌以來買超數穩坐龍頭》

儘管台股受到AI概念股漲多修正影響導致8月大盤跌幅擴大，00929依然表現亮眼，深受八大官股青睞共買超21.4萬張，同樣是當月冠軍，此外，若是以6月9日掛牌上市開始計算，00929依然是以共36萬張奪下官股買超數冠軍。

資料來源：cmoney，統計期間6/9-9/1

00929因配息策略明確，且月配息機制滿足現金流需求，強抓小資族及八大官股的心，雖為月配息但除息缺口小且很快就順利填息，顯見00929月配息模式及逆勢抗跌力道，深受投資人喜愛！

(文／蔡季伶撰寫提供)

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