法務部6日公告第三波平復威權統治時期司法不法及行政不法案件名單共545人，包括228事件期間的「八堵火車站事件」、「嘉義三二事件」受難者知名畫家陳澄波、八堵車站調車員王貴良、花蓮醫師、國大代表張七郎父子等人。

另法務部和內政部將於9月9日合辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，以此宣告政府回復這些受難者名譽，撫平受難者家屬長期傷痛。

法務部表示，今天公告第三波平復名單，包括平復國家不法行為545件，包括司法不法案件 223件，行政不法案件322件，當中包括228時期發生的「八堵火車站事件」、「嘉義三二事件」，以及白色恐怖期間發生的「海軍先鋒營事件」受難者。

法務部表示，已受平復的案件，法務部皆一一造冊，除將名單刊登於行政院公報公告周知外，也會發函請相關機關撇銷政治受難者所受到的刑事判決或不法處分，並塗銷前科紀錄。

發生於1947年的「嘉義三二事件」，是228事件爆發後，事件擴及嘉義市，嘉義地區衝突激烈，國民黨軍隊被民兵圍困在水上機場要塞，嘉義市的「228事件處理委員會」接受和談要求，決定推派代表前往水上機場協商。當時知名畫家陳澄波12人被推為代表，但陳澄波9人遭對拘捕，用粗鐵線綑綁起來。數天後，他們被綁赴嘉義火車站前，槍斃示眾。

另「八堵火車站事件」發生1947年3月，因國民黨軍人不買票與當地民眾衝突，事件中有名士兵在軍民衝突中溺斃，軍隊於3月11日在八堵車站槍殺數人並帶走11名值勤車站員工，被押走人士至今下落不明，各界認為這些人已遭殺害於獅球嶺。

至於228事件受難者的花蓮醫師張七郎，雖時任制憲國大代表，卻與2個兒子在事件中無預警遭虐殺，成為228事件中 最悲慘的受難者家族之一。