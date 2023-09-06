縣長鍾東錦（左四）等人推廣即將登場的中台灣農業行銷展售會。（李京昇攝）

中台灣農業行銷展售會9月16到24日將在苗栗縣立體育場盛大舉行，由苗栗、台中、新竹、彰化、南投與雲林縣市政府攜手合辦，期間將展售各縣市獨特農特產品，苗栗縣長鍾東錦等人6日共同為活動宣傳，民眾活動期間消費滿800元，還能抽GOGORO機車等大獎。

中台灣農業行銷展售會自從2018年在苗栗舉辦後，睽違6年又再次回到苗栗舉行，這次總共有8個展館，包括豐味苗栗館、尋味臺中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、新竹好市館、南苗投行銷館、淨零循環永續農業館，活動期間不同展覽館中將安排不同的體驗及手作活動等，讓全國民眾看見各縣市獨特的農特產品。

苗縣府農業處副處長蔡政新說，只要在活動現場消費滿800元就能領取一張摸彩券，每天將會摸出豐富的獎品，其中在24日閉幕式將會抽出GOGORO機車，消費越多中獎機越大。另外還有集章逛場館、拍照打卡送好禮、填問卷送好禮等各式各樣的好康活動，數量有限送完為止。

苗栗縣長鍾東錦、彰化縣副縣長林田富以及台中市、南投縣、雲林縣、新竹市等農業發展局處長官、苗栗縣議員余文忠、許櫻萍、孫素娥、曾美露、張志宇、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能、公館鄉長何在鑫以及農會、休閒農業區單位等人，6日共同啟動16到24日登場的中台灣農業行銷展售會。

苗栗縣長鍾東錦表示，各縣市攜手推廣農產品以外，在農改場的協助下，提供許多栽種、改良技術，讓各地縣市栽種優質農特產品，中央也對地方災損即時給予補償，而農民生計辛苦，看天吃飯，後續銷售更為重要，尤其今年西湖文旦產量多，將媒合企業等單位採購以外，希望中部縣市相互協助，透過大家通力合作提升科技、農業、民生等發展。

彰化縣副縣長林田富提，彰化縣一直以來是台灣很重要的農業生產基地，蔬果、雞蛋、牛隻等等都是在地的農產優勢，農產更是通過3章1Q認證為消費者把關，而透過今年的農業行銷展售會除了展售優質農特產品，也將展現各縣市對農業發展的努力，邀請全國好朋友共同參與，用消費力挺中台灣優質農業。

農糧署北區分署長黃昭興說，在2011年時是由中彰投籌辦農業相關的展售會，之後加入苗栗、雲林，今年更是有新竹市共同推廣農特產品。他對苗栗縣籌辦今年農業行銷展售會的用心給予肯定及敬意。

黃昭興說，除了有6縣市的展售特色農產場館以外，還有淨零循環永續農業館，而「淨零循環永續農業」是未來趨勢，目前中央也成立部門規畫推動淨零碳排、永續經營的業務，除了銷售農產以外還能創造碳權，期待在各界攜手合作下，讓農民都有更美好的未來。