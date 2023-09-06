為改善疫後產業缺工問題，新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，6日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓，辦理疫後改善缺工就業方案說明會暨專案缺工徵才活動，現場邀請到多家廠商釋出共143個職缺，讓有意從事餐飲旅宿服務的民眾做好準備投入就業市場。

市府勞工處長黃錦源表示，期盼透過政府協助辦理徵才活動，讓民眾與廠商可以現場洽談面試，增加媒合成功率。由於疫情過後許多產業受到影響，其中旅宿業、餐飲業等服務業面臨較嚴重的缺工狀況，此次特別針對餐飲旅宿業辦理小型徵才活動，今天廠商計有米塔集團、金頓國際大飯店、好樂迪等優質廠商，共釋出143個職缺，希望餐飲旅宿業者能找到好人才，民眾可以找到好工作。

新竹就業中心主任張嘉惠說明，為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，勞動部勞動力發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助疫後缺工的產業補充人才，並因應少子化、高齡化及多元就業型態蓬勃發展，如零工經濟等，二度就業婦女將成為職場的生力軍，也是事業單位解決缺工問題的良方，同時也能促進女性勞動參與，歡迎企業多加進用。

1位烘焙結訓班學員表示，大學就讀科系與興趣不符，趁年輕有機會可以思考未來，很幸運可以從台灣就業通得知竹市府的烘焙班職訓課程，一路走來更加確定餐飲烘焙業是自己努力前進的目標，短期先以進入烘焙業工作練好基本功，未來也會以考取麵包及飲料調製證照為目標，結合所學應用在職場上。

勞工處補充，配合方案推動，台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區已上線，有意參加方案的失業勞工，可以到專區報名，隨時掌握職缺最新訊息。