雲林縣將舉辦國際農機展，縣長張麗善（中）赴桃園市與市長張善政（右）共同宣傳，現場也展示最新農機具。（呂筱蟬攝）

雲林縣府率隊赴桃園宣傳雲林國際農機展。（呂筱蟬攝）

雲林縣長張麗善6日率團隊到桃園市世界客家博覽會天光舞台，宣傳「2023雲林國際農業機械暨資材展」，桃園市長張善政邀集局處團隊與桃園智慧農耕團到場應援，2縣市首長皆認為，需積極提升農業機械化及現有農機使用率，藉此改善農業缺工及人口老化問題，盼更多民眾了解新型農業機械科技。

雲林縣長張麗善說，2006年開始舉辦第1屆雲林國際農機展，今年已是第17屆，非常有規模也有歷史，是全台灣最大也是最專業農機展，今年將有超過1000個攤位，無論是智慧及電動農機、溫室設備設施，以及很多都是屬於農民最需要的農機，都會在虎尾高鐵特定區展示。特別到桃園市宣傳，期盼邀請全國各地農民與組織團體都能在9月23至25日蒞臨參加，希望透過農機展，將省時、省力、省工，以及淨零減碳友善環境的農機具介紹給大家。

張善政則說，雲林縣是台灣最大農業縣，桃園是北部重要糧倉，為協助農友善用最新農業機械，桃園市這次也會組團赴雲林參觀農機展，希望讓農友帶回最新的農業知識，讓桃園農業更進步。

雲林縣農業處長魏勝德說，雲林國際農機展在去年創下交易金額近6億元，參觀人數近50萬人次，今年展覽更加盛大，展區規模更勝以往，也將邀集國際品牌在台代理商，與台灣農機資材、設施設備、建設機械廠商在內，齊力展出上千攤位，是全台最大的農業盛會。

桃園市農業局陳冠義表示，桃園市為解決農業季節性缺工、農損、工時特殊以及農業機具操作等問題，率先全國輔導在地青農成立「桃園智慧農耕團」，由擁有智慧化技術的青農協助農民耕作，讓農事精準管理、數據整合應用。未來也會發展精準氣候預警、智能灌溉、智慧排程、精準農業、進銷存系統數據分析等，解決現況下農業問題。