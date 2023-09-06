南投泰籍移工「力瓦」向張姓房東借錢未還，去年8月間還以木棒攻擊、綑綁，將他活活勒死，搶走現金6萬及金項鍊逃逸，拿去還債、寄錢回家鄉，經張家人報案而逮獲。「力瓦」辯稱多次遭張性騷擾，憤恨失手致他於死，法官不採信，依強盜殺人罪判無期徒刑，「力瓦」不服上訴，二審今天判決駁回，仍可上訴。

「力瓦」經濟困窘又欠張姓房東錢，2022年8月8日晚間11時44分騎電動自行車到張男的南投市住處，持木棒攻擊他，並綑綁、勒頸，造成張男多處受傷、頸部甲狀軟骨骨折，窒息而死亡。

犯案後，「力瓦」趁機奪走張身上現金6萬元及金項鍊等財物逃逸，將搶來財物用來還債、花用，還寄錢回家鄉、送錢給女友。隔天，張男家屬發現遺體報案，警方循線逮人。

「力瓦」到案辯稱，他遭張多次性騷擾，心生憤恨才失手造成張死亡。一審法官審酌「力瓦」未曾向女友及好友告知遭張性騷，又多次向他租屋，違悖情理而不予採信，審酌下手行兇後即取走被害人大量財物，認定強盜殺人事證明確，判無期徒刑、褫奪公權終身，執行完畢或赦免後，驅逐出境，「力瓦」不服上訴。

二審法官考量「力瓦」無犯罪素行，坦承事發經過，並配合起獲盜贓物，應不具無法教化及反社會性，尚無處以極刑、使其與人世永久隔離之必要，一審判決應屬妥適，判決駁回。