天菜男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近期他頻傳與金卡戴珊同母異父小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）的熱戀緋聞，但兩人始終未對此正面回應，不過昨(5日)兩人在天后碧昂絲（BEYONCÉ）的演唱會被拍下接吻畫面，看似證實已在交往。誰料沉溺於愛情的他卻在禁菸場所吞雲吐霧而捲入風波之中。

據外媒《TMZ》報導，提摩西與凱莉兩人一同參與天后碧昂絲的演唱會，而在釋出的畫面中，可見提摩西僅戴著鴨舌帽，並未遮擋面容，還伸手摟住凱莉，更在演唱會的過程中，當著大批觀眾的面「熱吻」多次，看似在宣示主權，事後相關畫面也在社群上流傳，甜蜜模樣羨煞不少人。

You know I love my PDA couples. ❤️. Kylie and Timothy Chalamet. pic.twitter.com/0sxufDQHV0 — D (@wukster2) September 5, 2023

然而，提摩西沉溺在愛情的甜蜜中，看似完全忘記場內「禁菸」的規定，在洛杉磯的Sofi體育場內吞雲吐霧，抽著菸與友人談笑，相關畫面事後也被網友翻攝到社群上，引來不少人批評：「我們不能抽菸，但那些人可以，因為他們的名氣夠大」、「是明星就擁有特權嗎」、「居然會抽菸。」

事實上，提摩西夏勒梅在2017年以作品《以你的名字呼喚我》爆紅，精湛演技備受肯定，也獲得大批粉絲支持。此外，他的感情生活也成了網友們關注的焦點，與他傳過緋聞的女星包括《玩命關頭》演員艾莎岡薩雷茲、強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普、瑪丹娜女兒露德絲里昂等，不過這幾段感情在曝光後就劃下句點，也讓外界更加好奇提摩西此次戀情的未來發展。

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