LeBron was seen in Saudi Arabia watching some hoops 👀



(via @KSAbasket)

pic.twitter.com/LXruUYBKgp — Ball Don’t Lie (@Balldontlie) September 6, 2023

湖人球星詹姆斯（LeBron James）本周出現在沙烏地阿拉伯，他本人不在美國也沒有做出評論，導致網路傳言滿天飛。沙烏地籃球的Ｘ平台帳號貼出詹姆斯造訪該國首都利雅德的照片，獲得該國體育部長的邀請會面。另有Ｘ平台轉貼詹姆斯上車離去的影片，他身旁有多位沙烏地安全人員護送。

還有美國網友在reddit爆料，詹姆斯親自下場與沙烏地國家女籃隊打球，氣氛融洽。在詹姆斯本人尚未證實之前，網路已有人把詹姆斯的影片配上中東音樂，傳言他也想去油國撈錢了。

沙烏地最喜歡看足球，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe.）今年獲得他們開價7億歐元年薪，但是姆巴佩沒有接受。「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）貼文搞笑說：「我長得很像姆巴佩，簽我吧。」詹姆斯也開玩笑說，如果是他接到這張合約，他現在早就衝到沙烏地了。

詹姆斯退役後的重要心願是成為NBA球隊老闆，雖然他是唯一10億美元身價的現役球員，但是NBA球隊漲得更快。因此網路傳言詹姆斯打算借助沙烏地的財力支援，達成他入主新球隊的美夢（NBA擴軍地點預計在美國拉斯維加斯）。