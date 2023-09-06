今年大鵬灣帆船生活節轉型加入整體燈光設計後，勇奪國際繆斯設計金獎。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

大鵬灣國家風景區管理處為推動觀光，每年4月都會舉辦大鵬灣帆船生活節，而今年一改往年型態，轉型加入整體燈光設計，不料卻上演「鴨群暴走」的意外，鴨農擔憂鴨群會因燈光照射被嚇到無法下蛋，幸經管處及時調整設計後，不但成功平息「鴨驚」，還驚豔國際勇奪繆思設計金獎。

鵬管處長許主龍指出，大鵬灣帆船生活節名列觀光局國際級觀光年曆活動，由航港局、屏縣府共同主辦，並與旅宿業合作推出住宿加碼重型帆船體驗，就是要讓旅客在屏東停留更久，在大鵬灣體驗更深刻，而今年也轉型加入整體燈光設計，讓大鵬灣越夜越美麗，更讓活動品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

許主龍樂道，很開心今年的策略非常成功，不僅榮獲國際繆斯設計金獎肯定，也成功透過活動設計讓世界看見大鵬灣。話鋒一轉，許主龍打趣道：「其實這場燈光設計不只撼動國際評審，還曾驚動在地鴨群！」

他說，今年大鵬灣帆船生活節的創新作為就是要在號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，殊不知未演先轟動，試燈就驚動鄰近的鴨群，上演「鴨群暴走」景象，鴨農也即時反應，鴨子恐因此不生蛋，將血本無歸，為此，經會同設計單位前往鴨寮實際感受、並重複調整投射光束角度後，才終於平息鴨驚。

設計單位桔禾創意整合有限公司表示，今年的大鵬灣帆船生活節是以BLING ONE作為夏天的節日品牌，揉合豐富的表演藝術、白天的遊艇和晚上的燈光秀，BLING是波光粼粼的海浪形象，整體照明設計將波浪的火花帶入夜晚，而ONE代表大鵬灣獨特的人文和文化，BLING ONE有歡迎全世界的人過來看看之意。