從網紅「奶茶妹妹」變豪門貴婦的章澤天年僅29歲，與先生劉強東已育有一對子女，在去年劉強東卸任京東CEO後，一家人動向都受到外界關注。近日章澤天被發現帶著7歲女兒在馬爾他度假，女兒承襲她的女神基因長得標緻，令網友震驚的是，章澤天仍像大學生，母女倆更像是姊妹。

最近大陸網上盛傳多張疑似是「奶茶妹妹」章澤天與7歲女兒同框照，有網友透露自己在馬爾他的餐廳巧遇章澤天，除了她和女兒外還有一名外籍家庭教師；畫面中章澤天和7歲女兒像是一個模子刻出來，有清純甜美臉蛋加上空靈氣質，29歲的章澤天也散發濃濃少女感。

許多網友見到章澤天與7歲女兒的合照，都忍不住發出驚呼，「章澤天一點都不像是生了2個小孩啊」、「誰信是母女，說是姊妹我也信」、「女兒膚色比較像劉強東耶」、「哇，連出國玩都帶著家教，有錢人的教育讓我長見識了」、「奶茶妹妹還是我心中最美CEO夫人啊」。

其實章澤天不只是外表出眾的「奶茶妹妹」，她也是保送清華大學的學霸，求學期間還到美國紐約當交換學生，而也是赴美的關係她與劉強東相識並相愛，在2015年被知情人士曝光結婚證，證實兩人已領證結婚的消息。