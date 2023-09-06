新竹市長高虹安4日起率市府團隊赴日考察參訪，獲日媒體大幅報導。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安4日起率市府團隊赴日考察參訪，5日拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士等人，共同歡慶兩市締結姊妹市20周年，獲多家日媒報導肯定，包含《山陽新聞》、《RNC西日本放送》、《RSK山陽放送》等，成功讓世界看見新竹。

據《RNC西日本放送》報導指出，新竹市距離桃園機場約1小時車程，且桃園市也有了直飛岡山機場的航班，新竹除了以玻璃工藝品而聞名外，IT產業更是世界最尖端。此外，報導也預告，新竹市舞蹈團11月將到訪岡山，參加岡山市藝術節。

《山陽新聞》報導，大森雅夫談及新竹市IT產業時，表示「希望在經濟、文化等領域進一步合作」，加深兩個城市之間的聯繫，同時指出今年11月將率團回訪竹市。

《RSK山陽放送》更以「與岡山友好交流20年後，台灣新竹市友好訪問團時隔6年再次歸來」為題報導，回顧雙方於2003年簽署姊妹市協議，並表示此次因受新冠肺炎影響，新竹市時隔6年再次出訪，雙方就文化、教育等面向交流。

市府行政處長吳皇昇指出，適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20周年，高虹安特地訪日參與紀念周年活動，彰顯鞏固城市外交的重要性，獲日媒報導，登上國際版面。高虹安受訪時表示，新竹市有許多日據時代就留下的建築物，希望未來能夠向岡山市學習，把觀光產業與城市歷史文化努力行銷推廣到全世界。

另，高虹安也於臉書寫下，過去20年，新竹市與岡山市作了各項交流活動，除了疫情期間，每年固定進行交換學生寄宿家庭、互派職員及親善訪問團等活動，20年間從未間斷，兩市友誼值得感念與珍惜，此次任務就是讓台日友誼能結果更深、走得更遠。

而在晚上的交流餐敘上，體驗了岡山的傳統巫拉舞（也稱溫羅舞）是多麼有渲染力，接下來也會在岡山市民親善團11月來訪時，讓日本的朋友們感受新竹市那魯灣原民的舞蹈魅力與活力，相信雙方都非常期待。

市府表示，此次訪日考察囊括觀光、商圈、科技、動物保育等行程，後續將前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，參訪當地指標性研究中心，拓展與竹市產業交流合作機會，並實地走訪姐妹園東武動物公園，透過交流與經驗分享作為未來新竹市立動物園區優化的設計參考。