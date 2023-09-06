新竹台大分院與西門子醫療攜手合作，6日宣布在生醫竹北院區創立「亞太區胸腔介入訓練中心」，未來將與世界各地醫療機構、醫學院和相關產業開展聯合研究、學術交流和創新合作項目，促進亞太地區醫療領域的跨國合作與發展。

新竹台大分院院長余忠仁表示，「胸腔介入」是近年新興且快速發展的醫學領域，新竹台大分院5年內已發表近20篇相關領域論文，同時獲得生策會2018年國家品質標章及2020年國家新創獎的肯定，2021年成立跨團隊胸腔介入醫學中心，以透視導引肺內導管技術，積極發展機械手臂輔助肺部消融治療，吸引來自國內外醫師前來觀摩學習。

西門子醫療副總裁邱禎祥表示，西門子與新竹台大分院在臨床研究方面已累積多年合作經驗，從早期胸腔定位手術到近年的胸腔介入領域，都有持續而顯著的研究成果，經過西門子亞太區教學部及該部門主席Kukla審慎評估後，選擇在新竹台大分院成立亞太區第一個胸腔介入訓練中心，期待此合作將為整個亞太地區的醫療專業帶來積極影響。

生醫竹北院區負責人蔡孟昆教授表示，這次合作是生醫竹北院區重要的一步，除了優秀的醫療團隊外，有別於傳統醫院的框架，提供創新場域及舞台讓跨科別的團隊得以發揮，這將成為重要的醫療展示櫥窗，也為亞太地區的醫療專業人士提供學習和培訓的平台。

亞太區胸腔介入訓練中心將提供全面的培訓課程，涵蓋胸腔介入領域的各個層面，中心將設有先進的高端設備及醫療環境，讓學員們能夠在真實的情境中進行操作和演練，以提升其技術水平。

該院教學部柯政昌主任表示，不只針對外國學員，訓練中心也能提供國內此領域的教學量能，這不僅是一個學習場所，更是一個激發創新、聯結人才的橋樑，將有助增進國際醫療的交流。