桃園市議員陳瑛獲國民黨徵召參選復興區第3屆區長補選，議會國民黨團今特地上山為她加油打氣，總召梁為超表示，陳瑛擔任4屆議員期間，無論是問政、爭取原住民權益都非常優秀到位，懇請復興區民於10月21日投票支持陳瑛，讓她高票當選，持續服務鄉親。

國民黨團議員10餘人，為了展現團結氣勢，今天在總召梁為超、執行長徐玉樹帶領下，特地前往復興區為陳瑛加油打氣，對於同黨議員專程到山上探望及鼓勵，陳瑛非常感動，她表示，一定會全力以赴，爭取最後的勝選。

總召梁為超表示，獲得黨中央徵召代表國民黨參選復興區長補選的市議員陳瑛，是不可多得的優秀人才，據他長期觀察，陳瑛不但擁有十足服務熱忱，同時在問政表現方面，不管是哪一黨執政，陳瑛都秉持著認真監督職責，全力爭取復興區建設及原民權益，而且奉獻原住民的真心，一路走來始終如一。

執行長徐玉樹指出，陳瑛多才多藝，每次在總質詢之前，總會唱一首寓意深遠的歌曲，提醒當政者施政務必以民為先，而且要成為安定人心的力量，他與黨團成員非常感謝復興區民長期以來對國民黨的支持，他懇求大家全力支持優質的復興區長補選參選人陳瑛，延續前故區長游正英的施政。

今天已經完成區長補選登記的陳瑛，除了感謝黨團的加持，也希望黨團未來能當她的後盾，她的競選主軸是傳承、穩健及創新，競選政見包括延續區政重大建設、落實區民座談、傾聽民眾建議、提升行政效率、提高施工品質、回饋金全面發放、重視原漢權益、全面發展觀光、凝聚部落向心力、爭取經費補助、打造宜居社區等18條。

今天前往復興區為陳瑛加油打氣的黨團市議員，除了總召梁為超、執行長徐玉樹外，還有黨團市議員徐其萬、詹江村、陳美梅、林政賢、李柏坊、簡志偉、陳韋曄、張碩芳等人。