周五（9/8）即將迎來24節氣中的「白露」，命理師柯柏成在臉書粉專發文表示，雖然當天還處於農曆7月，但只要在白露後13天內多做善事積德，就能順利轉運、迎接好運，同時這也是一個回收債務的好時機，從白露開始到中秋前都可以大膽向親友開口，有機會得到好結果。

柯柏成表示，開運其實也可以很生活化，只要照著節氣去做，好運自然就會來臨。今年的白露落在陽曆的9月8日，也就是農曆的7月24日，並於早上5點16分交節氣，雖然還處在農曆7月中，有些事卻剛好適合這個時段來做。

柯柏成指出，白露在二十四節氣中是一個變化的節氣，運氣、磁場都會發生變化，而交運時期對一個人的運勢有很大的影響，必須慎重對待，因此在白露後13天內，可以做一些善事交運，為自己累積福德、為來年迎接好運，再加上農曆七月底是幽冥教主地藏王菩薩的聖誕，也可以為今年鬼月畫下完美句點。

柯柏成還說，如果有些帳比較難收，或是借給親朋好友的錢，對方拖欠許久卻不好意思開口討的，就可以趁著這個節氣的特性，從白露一直到中秋前都可以大膽跟對方開口，還錢的機率會比平時還要高；如果沒辦法一次討回的，只要趁著這個時段和對方協商，就有機會讓對方開始還款。