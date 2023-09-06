嘉義市政府與陽交大學辦文化新絲路及總圖研討活動。（廖素慧攝）

陽交大學建築研究所學生發表研究報告。（廖素慧攝）

嘉義市圖書總館園區經費初估約需19億，中央尚未核定，市府與國立陽明交通大學建築研究所師生先合作研討「嘉義市文化新絲路2.0與總圖書館規畫」，市長黃敏惠今天提醒，地震頻仍，建築設計要融入防災概念。

嘉義市總圖園區預定地就在博東路家樂福大賣場，市府從2017年開始爭取中央補助，2018年時賴清德擔任行政院長時來視察時也提案討論，至今中央未核定總圖經費。

市府文化局長盧怡君指出，總圖園區興建案預估需19億元，包括工程費約18.4億，還有市府自籌規畫服務、勞務等前置作業約6000萬元，目前持續向中央爭取。

總圖經費還沒有著落，市府工務處先與國立陽明交通大學建築研究所龔書章教授團隊合作，研討「嘉義市中程旗艦策略計畫（文化新絲路2.0）及城市設計與總圖書館研究規畫計畫」，今天展示10組學生的研究成果及辦理研討會。

市府工務處長蘇文崎指出，文化新絲路2.0計畫案有40多個子計畫，由工務處推動，此廊道橫跨東、西區，有嘉義文創園區、美術館、嘉義大車站、北門車站及周邊林業文化相關場域、北香湖公園、埤仔頭植物園、嘉義舊監及宿舍群，大車站是鐵路高架化後重要的交通節點，有輕軌、客運轉運站、林鐵。

蘇文崎認為文化新絲路2.0廊道結合水利、文化、知識中心、休憩等多樣場域，未來總圖園區也是其一，因而與陽交大學建築研究所合作，師生團隊實地走訪文化新絲路軸帶，提出規畫願景及總圖園區的想像，這10組成果將會納入市府的規畫參考。