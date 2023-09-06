大江挾著大陸市場穩定、歐美市場維持高成長，自5月起，營收表現連續4個月往上，8月營收7.81億元，月增11.7%、年增9.15%，前8月營收53.23億元，年成長9.47%。法人表示，大江今年下半年營收可望逐季增強，表現也將優於上半年，毛利率也將轉佳，推升獲利成長。

葡萄王8月合併營收9.91億元，年增18.3%，前8月營收66.7億元，年增4.1%，雙創歷年同期新高。葡萄王8月表現亮眼，三大事業體皆達雙位數成長，主要來自葡眾衝刺動能提早發酵，年成長高達18.1 %，上海葡萄王8月中正式啟動通路銷售，突破大環境的限制，年成長31.8%。

隨著母公司台灣葡萄王9月PIC/S胃乳線擴增產能完成正式投產，雙倍產能帶動營收貢獻；子公司葡眾新品上市伴隨衝聘旺季，將再推升營運向上；上海葡萄王穩健代工業務及通路銷售全面啟動，雙動能加持挹注業績成長，集團整體營運朝著原本制定目標穩健前進，全年營收展望看俏。