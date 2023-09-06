現觀集團成立於2001年，基於全球第一個具備處理24小時全時、全國行動網路覆蓋範圍以及橫跨多種通訊技術(2G、3G、4G和5G)資料的無線通訊地理定位平台，現觀科技持續開發新穎應用，為客戶開拓電信大數據新商機，產業進入障礙極高。現觀客戶遍佈五大洲，營收約8成來自海外市場。

現觀科技表示，8月營收增加，主要來自印度客戶、澳洲客戶之CovMo 5G初次建置(first-installation)訂單，以用戶數來說，該印度客戶為世界第三大、印度第一大電信業者，現觀科技與印度客戶之CovMo 5G合作案為多年期合約，合約總金額近900萬美元，該印度客戶於4G時代原先採用競爭對手的網路優化產品，但有鑑於現觀科技在業界第一的定位精準度、優異的系統擴充性，而改與現觀科技簽約，於印度全國完整布建4G系統後，新簽CovMo 5G合約。

目前印度、澳洲客戶之CovMo 5G合作案，現觀科技透過整合NSA(非獨立組網)和SA(獨立組網)架構，協助客戶在CovMo平台上能同時監測、診斷、和優化跨電信世代的用戶使用體驗，現觀的頂尖AI演算法能讓基地站根據使用者的移動行為以及5G SA的網路切片(network slicing)、波束成型(beam forming)需求提供對應服務，協助電信業者做出關鍵性決策。未來隨著世界各國的5G布局成長，現觀科技將全力協助全球客戶順利由4G邁入5G新世代。

現觀科技的CovMo平台完全以用戶體驗為出發點，提供電信業者全面性的網路洞見，協助提升用戶體驗並改善電信業者網路資源使用效率，以先進軟體平台解決電信客戶的痛點，成功協助解決電信業者RAN端的各式議題，客戶黏著度極高，近年客戶續約率接近100%，顯見現觀科技之高品質產品及服務，挾全球領先的獨家AI大數據分析與同業最高定位精準度的頂尖技術優勢，聚焦5G及O-RAN市場，持續擴大全球市佔率與營運獲利。