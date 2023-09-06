對於媒體報導及網路傳播「賴清德老家違建」，民進黨發言人張志豪受訪表示，這是錯誤的假訊息，特定媒體報導的內容也非事實。民進黨重申：這幾天網傳「圓頂房屋（中福路85號）」那張照片並非為賴清德所有。據了解，賴清德老家在礦區，是「歷史因素」，賴老家（中福里84號）民國92年前後由母親翻修，賴清德也中常會後翻出100年頒訂法規，向與會者說明、澄清。

民進黨強調，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。

依據新北市政府100年06月02日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」第二點規定，所稱合法房屋係指於當地實施建築管理日期前已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物。

至於媒體報導稱「賴清德老家因地目限制照理說應沒有建照、使照，賴清德老家曾於2000年經過大幅改建與增建」，張志豪指出，賴清德的父親是礦工，這間屋齡超過60年的房子就在礦坑附近，賴清德出生前就存在，因為已有多處漏水等問題，所以在民國92年前後翻修。

張志豪強調，此法是新北市政府100年06月02日頒訂，賴清德的老家是賴出生前就已存在，因不堪使用，於民國92年前後母親進行翻修。很清楚是在頒布要點前進行翻修。

據指出，賴清德從小就住在礦區旁邊，是非都市計畫區，這是既成事實，是「歷史因素」，當地除了賴老家是這樣狀況，整個里、甚至更大範圍的都可能跟賴清德老家一樣，如果賴清德老家被認定是違建，整個附近的房子都可能會被認定是違建。

至於外界問到，賴清德萬里老家跟柯文哲新竹市違建是否一樣？張志豪表示，柯文哲是頂樓加蓋，是完全不一樣狀況。