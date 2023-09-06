國民黨台北市議員鍾小平參戰北中正、萬華立委，無黨籍參選人于美人酸民進黨參選人吳沛憶「應該無法隱藏嘴角的笑容」，吳沛憶6日強調，國民黨在地基層實力堅強，鍾小平也是可敬對手，她壓力很大也不敢鬆懈，會全力應戰。

民進黨參選人吳沛憶6日表示，國民黨在北中正、萬華，從提名階段至今爭議不斷，如何讓黨內接受提名結果，是黨主席朱立倫要處理的問題，也是國民黨的家務事，她不便做太多評論。

由於于美人表示吳沛憶聽聞消息後，應該無法隱藏嘴角的笑容，吳沛憶表示，國民黨在北中正、萬華基層或組織實力相當堅強，鍾小平也是資深議員，有豐富的選舉經驗，是可敬對手，當然壓力很大，但她面對所有參選人，心態是不敢大意，全力應戰、不敢鬆懈。

至於鍾小平稱內參民調領先吳沛憶5至6個百分點，吳沛憶重申，國民黨在北中正、萬華基層實力堅強，她從一開始便知此次選舉是個硬仗，故很早開始勤跑基層、準備空戰議題跟政見，也清楚知道要比別人加倍努力、勤跑，才能爭取所有人支持。

針對未來選戰策略，吳沛憶表示，她會清楚地提出對於選區及國家願景的政見，並相信秉持著過去在地服務的認真態度，便能獲得大家的認同。