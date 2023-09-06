立法院第10屆第8會期本月1日報到，立法院長游錫堃預計本月13日召開黨團協商，研議開議日期。民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，他上周已與國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智等人討論，預估22日較適合開議，但仍須協商討論，由於本次會期適逢大選，盼停會前三讀通過總預算案。

柯建銘說，下個會期總預算案是重點，立院開議後會邀請行政院長陳建仁上台備詢，總預算則交付委員會審查，依照過往慣例，大多預算在法定會期內可以完成三讀，但也有例外，像是第9屆碰上總統和立委選舉，選舉結束後才開臨時會，完成三讀程序。

柯建銘認為，本屆會期剛好適逢總統和立委選舉，僅有約1個半月的時間可以處理法案跟總預算，希望立院停會前如期完成三讀，按照慣例處理。至於新會期的優先法案，柯建銘說，目前仍在與行政部門溝通，黨團也會發函給立委，詢問相關意見，預估下周出爐。