崑鼎今年1-8月合併營收51.96億元，年增14.36％。累計今年前八月稅前盈餘11.63億元；雙創同期歷史新高。

目前，崑鼎在廢棄物管理領域，共操作10座大型都市焚化廠（台灣8座＋澳門2座）；在再生能源領域，已開發太陽光電約157MW開發權案場設置容量。

崑鼎現在經營的回收再利用領域，預估回收廢異丙醇W-IPA1.5萬噸，經再利用產製工業級異丙醇約3,500噸。水處理方面，則參與集團包括台積電南科再生水、高雄鳳山溪再生水廠、高雄臨海污水處理暨再生水廠及桃園北區水資源回收中心等水務營運工作。另外，也執行林口、屏東農科園區兩座水資、新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間污水處理設施等污水營運工作。

綠色工程及循環經濟業務量可望持續增加中，崑鼎指出，手中的台電調頻備轉輔助服務業務5MW專案預計第三季上線。嘉義市焚化廠BOT案已招商公告，已與母公司中鼎共同投標。也結合馬來西亞合作夥伴取得Melaka案之最優申請人，將待其與政府簽訂投資契約。

下半年進入工程及營運入帳高峰，法人估，崑鼎今年營運應可連續12年賺一個股本以上、並再創新高。

崑鼎6日股價收盤317元，小跌0.31％。