台北市長蔣萬安6日上午接受廣播專訪時，被問到國民黨北市立委選情，蔣萬安分析，相對較為艱困的選區是士林大同區與士林北投區，特別是游淑慧的選區，但看得出他很有戰力跟熱誠，相信會選得很票亮。至於中正萬華區，蔣萬安也坦言「的確是比較複雜且需要整合」，會跟黨部主委黃呂錦茹或是黨中央來談看看。至於其他5區，蔣萬安則認為相對穩定。

蔣萬安6日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚則詢問蔣萬安對於2024立委選戰中，台北市立委選情的看法。蔣萬安則分析，他認為第一選區（北士林、北投）與第二選區（南士林、大同）對國民黨來說是較為艱困的選區，特別是議員游淑慧所參選的第二選區。

蔣萬安直言，看得出來游淑慧相當有戰鬥力與熱誠，衷心希望能夠服務地方，而且在很多議題上，她都可以針對在地居民的需求提出相關因應措施，「還是有力拚的機會，雖然非常困難，但我覺得可以選得很漂亮。」

至於針對黨內爭議不斷的第五選區（北中正、萬華），蔣萬安也坦言，相對於其他選區確實比較複雜，且需要黨中央與地方積極整合。蔣萬安強調，在地的幾位議員都非常優秀，也相信黨中央會有通盤且整體的考量。

蔣萬安強調，自己會與市黨部主委黃呂錦茹以及黨中央溝通，「但既然已經確定要提名的人選，我想我們就是全力支持。」