天心、小煜主持的三立《辣個女生》今（6日）播出「Hot！熱搜關鍵字」，討論到「偶像團體的內幕」時，綠茶（林埈永）親解當年「丸子」真正的解散原因，他嚴正駁斥是他導致解約的傳聞，表示主因是經紀人沒把他、小鬼黃鴻升、Junior三人的合約處理好。

綠茶表示，他與小鬼黃鴻升、Junior感情很好，當初看到新聞都沒有多說什麼，結果外面開始謠傳是他覺得團體不團結，「但真正原因是當年的經紀人，沒有把我們三個人的合約處理好，在合約不清楚的狀況下，經紀人又在背後說小話，聽了這些誤會導致退團」。

小優則被大家認為帶賽，因為她組過很多團體結果最後都解散，她強調自己不是帶賽，而是百搭。她曾跟茵茵、夏語心、愛雅、夏和熙因為在同間經紀公司而組《強尼草莓》，專門翻唱韓團的歌，當時厲害到跟韓國女團Wonder Girls在《康熙》同台。

她說，當時團體接過大型商演，而且只有他們跟高凌風可以搭乘保母車，但原因卻是因為團長夏和熙堅持要坐保母車，「結果我們賺的錢都去坐車了」。

小煜則說在Lollipop時做了很多對不起團員的事，他表示第一次出去住就是和團體一起，之前在家時都習慣媽媽把所有事情做完，他只要負責倒垃圾就好，所以跟團體一起住時，他開始使喚其他團員，「王子年紀最小，就要他幫忙洗衣服、曬衣服，有時還要收衣疊衣，阿緯就要幫他洗碗。」

小煜再自爆，覺得自己最噁心的是住的房間就在洗衣機旁，有時沒內褲可穿就開窗順手拿別人的來穿，剛開始大家都沒發現，直到有次在小巨蛋開演唱會，大家現場換衣服，褲子一脫對方才發現，「你怎穿我的內褲？」