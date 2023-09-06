新北市連續6年榮獲「地方政府辦理學校健康促進」特優縣市，也是全國唯一獲6連霸殊榮的縣市。今(6)日市長侯友宜接受獻獎，肯定相關單位的努力，表示「健康」是新北教育施政的主軸，扎根學童培養健康觀念與習慣，積極推動相關方案，是長期持續努力的重心。

本次榮獲口腔保健特優學校的雲海國小，因位處偏鄉，善用衛生局口腔專車、結合牙醫師公會到校進行牙齒檢查、窩溝封填等服務，主動出擊至社區商店、村里辦公室建立合作網絡，並透過學校臉書、季刊及LINE群組，讓口腔衛教宣導在校園扎根。視力保健榮獲全國優等的厚德國小，透過教室試裝黃光燈管、五感體驗學習校園、3C公約、多元管道宣導護眼方案等，並設立獎勵機制推動學生積極護眼。

新北以「健康」為核心概念，培養孩子運動習慣、建立正確飲食觀念，並以多元運動社團及寒暑假的健康自主規劃管理表，讓師生從生活中養成健康習慣。獲得健康體位全國優等的橫山國小，則是透過教師自主研發及設計健康促進校本課程，邀請家長及志工夥伴，透過合作讓效益拓展至家庭及社區環境。

教育局強調，透過衛生局協力合作，積極安排視力與口腔巡迴專車到偏鄉學校，或由當地衛生所加開服務門診，每年投注超過2000萬經費與資源挹注，服務超過5萬名學童，為全國受益人數最高。未來將持續跨局處資源整合，共同落實校園健康促進，奠定新北健康基礎。