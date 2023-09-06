中國大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會。日本經濟新聞記者提問，東協與中日韓領導人會議今天在印尼召開，中國是否將在會上提出福島核電站「處理水」排海這一問題？中國將「處理水」稱作「核汙染水」，這一主張未能得到國際社會認可，如何看待這種狀況？毛寧回應表示，關於中方出席東亞合作領導人系列會議的情況，會適時發布消息，「我也注意到有媒體報導，日方表示將在會議期間就核汙染水排海的問題向各國作出說明。我們希望日方能夠正視國際社會的關切，做出有誠意、真正基於科學取信國際社會的說明，而不是繼續淡化、掩蓋核汙染水排海的危害。」

毛寧強調，對於「核汙染水」的稱呼，日方發明了「處理水」這個名詞，反覆宣傳氚的濃度沒有異常，營造核汙染水中只含有氚，氚的濃度達標，所以核汙染水安全的假像，這種偷換概念的做法蒙蔽不了國際社會。

毛寧說，事實上，福島核汙染水的成分複雜，即使是經過淨化，仍然含有碳14、鈷60、鍶90、碘129、銫137等幾十種放射性核素。不管怎麼稱呼，都不會讓核汙染水中的核放射性核素消失，這個日方需要正視。