苗栗縣府為有效推動客家整體發展及推展客語為通行語相關措施，特設「苗栗縣客家事務推動委員會」，落實客家委員會「推動客語為通行語計畫」及「地方客家發展計畫」，並於6日召開第一次工作會報，聽取廣納委員意見，作為推動客家事務相關政策及作法參考，以期打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。

為配合客家委員會2023年推動「地方客家發展計畫」，縣府結合「推動客語為通行語計畫」成立「苗栗縣客家事務推動委員會」，除持續勵行推廣客語普及化及建立客語友善環境外，更針對促進客庄經濟、藝文發展、文化歷史保留及推動客語社區等方面，邀集產官學界及縣府單位主管成立第一屆「苗栗縣客家事務推動委員會」，並召開工作會報聽取各方意見，攜手推動地方客家發展。

第1屆委員會由縣長鍾東錦擔任召集人、副縣長鄧桂菊與秘書長陳斌山為副召集人、文化觀光局局長林彥甫擔任執行秘書，委員有陳裕美、謝美桃、鄭榮興、張維安、徐煥昇、黃琇苓及縣府各局處長。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣「2017至2018年推動客語整體發展」及「2019至2022年 推動客語為通行語」執行成效皆獲客委會評核優等佳績，連續五年都是全國打頭名，今年將依據客委會「2023年推動客語為通行語成效評核指標」及「苗栗縣客家發展計畫」訂定各單位執行具體措施及目標，會議中委員意見將錄案研議辦理，期望產官學攜手共下煞猛打拼， 讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」，共創靚靓个苗栗。