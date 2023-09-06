台灣老人健保補助「一國多制」，有的縣市65歲以上全埋單，有的看綜合所得稅率，有的只幫中低收入戶付清，對於衛福部下午將與行政院開會，是否拍板補助65歲以上長者健保費？行政院副院長鄭文燦說，會針對各縣市不同的做法，研究該如何讓老人的健保費有一套完整的制度。

鄭文燦今天下午出席「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」時受訪針對老人健保補助說明，目前65歲以上老人健保支付額的部分，各縣市的做法並沒有統一，六都也不一致，非六都也有好幾套做法，目前唯一統一的是中低收入長者的健保費補助，這個是全國一致的，因此會針對各縣市不同的做法，研究該如何讓老人的健保費有一套完整的制度。

另外，國民黨總統參選人侯友宜提出巴氏量表政見，中央也跟進推出，侯友宜表示希望比照論文註明出處。對此鄭文燦未正面回應，僅表示老人照顧不斷擴大範圍，而且採取多元認定，讓有需要的長者都能夠得到適當的照顧，這是基本原則。

鄭文燦說，衛福部針對放寬非巴氏量表，包括身障、失智、有需求的老人，目前方案都已經做得非常完整，對於過去照顧的需求，需要多元設計的部分，不管是看護、幫傭或者是陪伴照顧，必須要有一整套完整的多元服務，不是只針對單一個案。