韓國人氣女團TWICE成員子瑜（周子瑜）來自台灣，因參加選秀實境節目《SIXTEEN》而出道，以美貌獲得外界大量關注，出道8年人氣依然居高不下，近日她結束海外行程返回韓國，被韓媒拍到下機時頂著素顏，不過依舊很美，令韓媒狂誇果然是真美女。

4日女團TWICE結束了新加坡的海外行程後返韓，剛落地仁川機場就有大批媒體等候，韓媒拍到子瑜當天穿著黑白相間的無袖上衣，肩上背著近期流行的雲朵包，臉上看起來脂粉未施，但即使沒有化妝，子瑜依舊看起來非常漂亮，且親切朝粉絲與媒體們打招呼，不減女神魅力，韓媒則以「閃閃發光」、「美貌奪目」為標題，高度認可子瑜的素顏美貌。

子瑜過去曾曬出多張童年照，寶寶時期的她長著一雙圓滾滾的眼睛，模樣十分可愛，坐在浴盆中的半裸照萌翻粉絲，稍微大一點之後子瑜長相清秀，多少能看出美女氣質，五官基本沒有什麼變化，可見是從小美到大。照片一出獲得254萬人按讚，粉絲也紛紛留言：「從小美到大」、「不可能欸，又吃防腐劑嗎？怎麼跟小學長一樣」、「周子瑜妳太可愛，小時候也好可愛，萬斯（ONCE，TWICE粉絲名）要融化了啦」、「子瑜圓圓大大的眼睛真的太可愛啦」、「子瑜一直都這麼漂亮」、「小時候漂亮又靈動」、「看的出只有妳是最天然美女」、「子瑜怎麼從小就那~麼可愛呢？一定是一邊吃乖巧一邊吃可愛長大的」、「果然是一出生就用可愛征服全世界的人」。