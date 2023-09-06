樺漢表示，8月營收月增率、年增率皆呈正成長，主要來自於旗下品牌通路業績表現繳出明顯年成長61.1%，加上個體包含全資子公司受惠於雲網端整合方案與訂閱式服務的需求增加，其8月營收年增率達7.0%，不僅是齊步推進集團在去年同期有匈牙利布達佩斯工廠起步、墊高基期營收下，整體8月營收仍保持改寫歷年同期新高的關鍵，亦在產品組合結構優化下，帶動樺漢第三季營運表現有機會繳出淡季不淡的優異成績單。

展望2023年下半年，樺漢對於整體營運維持正向成長態勢深具信心。儘管目前大環境景氣波動對各產業公司營運成長帶來挑戰，但公司三大事業體業務動能仍火力全開，推進在手訂單水位持續站穩高檔水位，其中，在個體包含全資子公司方面，樺漢集團深耕智能零售、智能金融、智能博彩市場逾16年，皆分別於該市場中取得高占有率的優異表現，看準三大市場於全球規模有高達540億美元的龐大商機，集團積極憑藉AIoT(AI+IIoT)人工智慧物聯網應用以及標準化軟體等相關解決方案深化單一客戶更多合作訂單的滲透率，並堆疊個體營運規模持續放大。

不僅如此，品牌通路隨著歐美市場的軌道交通、智慧製造主要客戶對於鐵路專用網絡(RDN)、IIoT+5G智慧製造解決方案等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，有助品牌通路業績於下半年繳出更為亮麗的獲利成績；系統整合事業體則受惠於先進製程擴廠、增產腳步仍不停歇，推進集團接單暢旺，尤其是布局在美國市場的水氣化工程、以及極紫外光(EUV)模組整合的訂單，依照目前施作工程進度來看，皆陸續於今年下半年有機會逐步展開。因此，綜觀主客觀的環境因素，樺漢未來營運仍然保持高穩定成長動能。