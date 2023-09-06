台北市環保局今(6)日表示，有關幸福有里資收站及循環經濟資收大軍計畫，因中央補助逐年減少，本市負擔逐年增加，且計畫成本效益不佳，故2024年起停止辦理，目前全市有188條清運路線，超過4000處之資源回收點，每週一、二、四、五、六，回收市民排出資收物；另各行政區也另設有限時收受點，每日6時至23時開放民眾回收資收物，市民回收管道多元，不會影響市民資源回收。

環保局表示，北市自2000年7月率全國之先，推動垃圾費隨袋徵收政策，在「少丟垃圾少付費，勤做回收更省錢」的經濟誘因及週收五日便捷的回收管道引導下，家戶垃圾量減少了三分之二，資源回收率更增加近30倍，目前資源回收率66％，全國第一。

中央2016年推出「里鄰資收站計畫」，全額補助經費供自願里辦理以資收物積點兌換生活用品，2017年擴大辦理，並加碼補助每里得僱用6名人員協助回收、秤重及兌換工作，名為循環經濟資收大軍，北市均配合中央政策推動，全市亦有1百餘個自願里參與，在每年5-10月間，每月辦理2次回收活動。

不過中央自2019年起即遽減里鄰回收站補助經費，2021年起停止補助，2020年起亦腰斬資收大軍補助經費，2023年起原不再補助，後經協調續補助479萬餘元，2項計畫不足經費高達3千餘萬元，以往均由台北市府預算挹注，但因資收站每年回收資收物變賣金額不到1百萬元，收入不敷支出，成本效益不佳，繼續辦理，如台北市456里均納入時，總支出將逾1億元，勢將排擠其他市政建設及服務，故經綜合評估後通知各自願里2024年停辦資收站及資收大軍計畫。

環保局表示，淨零轉型是本市未來重要的升級工作，台北市住商、運輸及廢棄物等三大排碳部門均需進一步減少排碳量，而節能減碳及垃圾減量均有賴全民共同參與方能有成，而里鄰組織的協助更是不可或缺。

環保局強調，未來將依《台北市淨零排放管理自治條例》第46條規定，輔導各里深化用電、用水及垃圾減量工作，取得認證進一步升級為淨零排放里，共同努力在2030年將新北市溫室氣體排放量減排40％，2040年減排65％，及在2050年達到淨零排放目標，善盡地球公民的義務，共同減少氣候災害，維護市民健康安全。