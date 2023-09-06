嘉義縣再新增一例登革熱確診案，縣府加強環境清消。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣再新增一例登革熱確診案，縣府呼籲民眾落實清消環境。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府今天公布再新增本土登革熱確診1例，是5日NS1快篩陽案例，居住民雄鄉、在大林鎮大埔美工業區工作的28歲男性，曾到台南市安南區且自訴曾被蚊子叮咬，縣府表示，已開罰1件未做好環境孳生源清除，還有138張改善勸導單。

嘉縣府衛生局指出，嘉縣5日新增這名確診者是民雄鄉28歲男性，到過台南，4日發燒服用成藥，因未改善，即就醫通報後確診，縣府擴大疫調，採檢共11名接觸者，NS1快篩皆陰性，尚有1人請假未採檢，持續追蹤中。

縣府衛生局表示，今天縣府結合民雄及大林鎮公所，針對第10例確診者的居住及工作地半徑100公尺，採取室內外化學防治，呼籲民眾配合落實髒亂點、積水容器及孳生源清除，做好「巡、倒、清、刷」，縣府強化執法，違者依法裁罰最高1萬5000元，目前已依法裁罰1案，開出138張改善單。

縣府衛生局長趙紋華說，全國有15個縣市有本土確診案例，嘉義縣新增的第10例也有台南疫區足跡史，全縣累計10例確診，包括梅山鄉4例、竹崎鄉3例、大林鎮、太保市及民雄鄉各1例。