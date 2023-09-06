世豐表示，受惠集團積極擴大全球業務拓展、深化歐美地區業務接單能力，並與客戶保持良好合作關係、密切溝通並掌握訂單出貨排程。此外，世豐旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域主要客戶訂單需求保持穩定，挹注旗下歐、美地區訂單及拉貨表現持續穩步向上，推升單月營收表現已連續2個月呈月增表現。

世豐指出，憑藉該集團是國內業界最先進烤漆、噴頭表面塗裝技術之螺絲廠，以及提供全尺寸齊全產品線滿足客戶一站式購足需求、多國相關產品認證等優勢，加上擁有高度客製化研發能力，持續與客戶共同開發高質化產品，同時積極朝高端化、高科技、以及高值化等面向邁進，有助於豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，皆有效滿足各地區客戶不同需求，有望增添整體營運良好銷售動能。

世豐對第三季持審慎保守看法，觀察美洲地區對於螺絲螺帽產品仍保持一定需求，憑藉優異的研發、生產能力，可滿足客戶對於建築裝修螺絲產品堅固、防潮耐腐蝕、以及環保製程等需求增加。

此外，該集團透過新產品、新領域業務策略，豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲、汽車滑軌扣件等多款新品接單表現，同時趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望提振客戶回補庫存備貨力道，並推升集團未來整體營運穩定發展。