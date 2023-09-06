有關攻城獅籃球隊、台新戰神籃球隊與林秉聖三方合約一案，中華籃協4日召開第一次調處會議，雙方內部於近日討論後，仍無法產生共識，中華籃協表示，基於尊重雙方球團意願，接下來不再協助後續調處事宜。

由於林秉聖在結束與T1聯盟中信特攻合約之後先與PLG攻城獅簽下了意向書，但接下來又有意加盟T1新球隊台新戰神，因此鬧出合約問題，然而又牽涉到兩聯盟的規定，中華聯協介入協調，可惜第一次協調會並未能達成共識。

中華籃協表示，關於本次案件，爾後如雙方球團循法律途徑採取任何行動作為，本會均給予尊重與理解。而本會亦將持續建立並完善國內籃壇相關制度，期能打造一個更健全的籃球環境。

中華籃協強調，協會預計於明(113)年1月1日起實施「運動經紀人制度」，就是希望透過此制度的建立與施行，能夠給國內籃球環境、球團、球員等都有保護和公平交易，不要再發生合約糾紛影響到球員和球團權益。