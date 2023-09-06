英國第2大城伯明罕（Birmingham）昨（5）日宣布破產，市議會指出，其中一個破產原因在於無力支付11年前的同工同酬訴訟賠償，未來還有7.6億英鎊（約新台幣305億元）的賠償金缺口。值得注意的是，伯明罕是香港人移居英國的熱門城市，當地港人表示，伯明罕物價水準較低，因此吸引他們遷入，但比起其他城市，確實「各方面都不太優」，有港人表示，公共服務停擺後，擔憂市容變差，另外也擔心會被加稅。

英國第2大城伯明罕（Birmingham）5日宣布破產。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、香港01、香港東網報導，英格蘭中部城市伯明罕市議會昨日宣布，因無法平衡收支，正式宣告破產。

市議會列出的破產原因包括成人社會護理需求增加、商業稅收大幅減少、以及通膨猖獗，造就「完美風暴」，不過最核心的問題，仍在於2012年的同工同酬訴訟，當時伯明罕市議會女職員控告沒有獲得和同級別男職員同樣的津貼，市政府被判必須賠償174名員工。6月市議會表示，過去10年已經賠償女職員11億英鎊（約新台幣441億元），不過還有6.5至7.5億英鎊的賠償金要支付。

伯明罕市議會明白表示，沒有資源支付同工同酬訴訟債務，並指出今年的預算缺口達8700萬英鎊（約新台幣34.9億元），除了必要服務外，會停止所有支出。

值得注意的是，伯明罕是香港人移居英國的熱門城市，據港媒《經濟一周》報導，英國港僑協會2021年發表的《港人來英熱門地點分析》報告指出，港人移居英國的熱門城市依序為倫敦、曼徹斯特、伯明罕，曼徹斯特佔8.2％，伯明罕佔4.8％。

伯明罕破產引發香港人關注，究竟伯明罕有什麼吸引力？香港網友表示，伯明罕房價、生活成本較低，大學也多，當地有6所大學，是倫敦以外英國最大的高等教育中心。

不過也有網友認為，伯明罕「在各方面都不太優」，有人說「去過英國三大城市，感覺最差就是伯明罕」，也有人形容伯明罕「死氣沉沉」。

針對伯明罕破產，香港民眾預期可能產生2大影響：第1，市政稅（Council Tax）可能大幅增加，有港人表示，今年已經較去年增稅6％；第2，社會福利、公共服務、市政服務可能大幅縮減，例如無人清理垃圾，影響市容。