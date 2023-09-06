台北市議員徐巧芯日前爆料，「超思」公司從巴西進口的雞蛋有可能致癌之物質等相關爭議，農業部及部長陳吉仲6日下午委由律師提起訴訟。農業部的律師說，徐女在臉書上指有謀財害命等言論，提起民事訴訟要求移除，另在「中國時報」等三大報刊登判決主文。
陳吉仲則是在針對邱毅提刑事自訴，認為前立委邱毅稱，超思公司負責人是陳吉仲老友的親人，所以陳吉仲才會將進口蛋的油水生意給超思，陳認為邱毅言論不實，另提起刑事自訴加重誹謗罪，律師轉述，希望透過法院公開審理還原真相，「歡迎大家來旁聽。」
台北市議員徐巧芯日前爆料，「超思」公司從巴西進口的雞蛋有可能致癌之物質等相關爭議，農業部及部長陳吉仲6日下午委由律師提起訴訟。農業部的律師說，徐女在臉書上指有謀財害命等言論，提起民事訴訟要求移除，另在「中國時報」等三大報刊登判決主文。
陳吉仲則是在針對邱毅提刑事自訴，認為前立委邱毅稱，超思公司負責人是陳吉仲老友的親人，所以陳吉仲才會將進口蛋的油水生意給超思，陳認為邱毅言論不實，另提起刑事自訴加重誹謗罪，律師轉述，希望透過法院公開審理還原真相，「歡迎大家來旁聽。」
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